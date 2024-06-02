«Реал» вже 15-й раз за свою історію здобуває трофей Ліги чемпіонів

Мадридський «Реал» у фіналі Ліги чемпіонів 2023/24 обіграв німецьку «Боруссію» з Дортмунда з рахунком 2:0 і вже в 15-те став переможцем Ліги чемпіонів.

Матч у Лондоні на стадіоні «Вемблі» команда Карло Анчелотті здобула перемогу з рахунком 2:0.

З перших хвилин «Боруссія» захопила ініціативу і створила декілька гострих моментів в атаці. Однак дортмундцям не вистачало то точності то везіння: кілька разів мадридців рятував голкіпер Тібо Куртуа, а також стійка воріт.

Після перебування переважно в обороні у першому таймі «Реал» активніше розпочав другу половину гри. Мадридці перехопили ініціативу і на 74-й хвилині Тоні Кроос подав із лівого флангу на кут воротарського майданчику, звідки Дані Карвахаль головою спрямував м'яч у дальній кут.

Остаточний рахунок встановив Вінісіус Жуніор на 83-й хвилині після помилки Ієна Матсена переграв воротаря: рахунок 2:0.

Попри спроби «Боруссії» повернутися в гру і навіть забитий з положення поза грою м’яч гру врятувати не вдалося. Для «Реала» це 15-й трофей Ліги чемпіонів в історії клубу, що є рекордом турніру.

Гру в запасі мадридців провів воротар збірної України Андрій Лунін, який у нинішньому сезоні провів 8 матчів у головному єврокубку. Українець захищав ворота мадридців у всіх матчах плей-оф ЛЧ, окрім фіналу, у якому зіграв Куртуа. Загалом воротар збірної України завоював свій дев'ятий трофей з іспанським клубом.

Андрій Лунін обіймається з Антоніо Рюдігером після матчу (фото Real Madrid C.F.)

Для наставника «Реала» Карло Анчелотті це п'ята перемога у Лізі чемпіонів, що є рекордом серед тренерів.

Найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024 визнаний правий захисник Реала Дані Карвахаль. Футболіст відзначився першим голом у поєдинку, а також отримав найвищий бал від аналітичного порталу SofaScore.

Цікаво, що донецький «Шахтар», який завдяки перемозі Мадрида розпочне наступний сезон Ліги чемпіонів 2024/2025 одразу з групового етапу. Це сталося тому, що саме донецька команда була першою за рейтингом клубів УЄФА, які претендували на вихід до основного раунду найбільш престижного єврокубка. У випадку перемоги Боруссії Німеччина отримала б додаткове місце у Лізі чемпіонів, яке могла мати 6 команда Бундесліги по завершенні кампанії-2023/24. Також відомо, що при жеребкуванні групи «Шахтар» буде в другому кошику з чотирьох.