Фільм знято на випадково увімкнену камеру без монтажу та спецефектів

20 лютого в українських кінотеатрах вийде документальна картина Олега Сенцова «Реал». Це четвертий повнометражний фільм Олега Сенцова («Гамер», «Номери», «Носоріг»), режисера та письменника. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сенцов доєднався до українського війська.

Режисер Олег Сенцов служить у штурмовій бригаді та влітку 2023 року бере участь у контрнаступі. Його БМП підбивають, і він разом зі своїми бійцями опиняється в найближчій траншеї. Випадково увімкнена камера фіксує півтори години хаосу війни, в якому важко розібратися і ще важче на щось вплинути. У фільмі «Реал» немає монтажу та спецефектів, але є справжнє відчуття того, що відбувається на фронті.

Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. Присутній на прем’єрі президент Чехії Петр Павел після перегляду зазначив, що це «дуже важливий фільм, який може розповісти більше, ніж десять репортажів або ціла книга».

Згодом стрічку представили в офіційних програмах найбільшого світового фестивалю документального кіно, Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі, а також на Варшавському і Стокгольмському міжнародних кінофестивалях. Українська прем'єра картини пройшла на кінофестивалі «Київський тиждень критики».

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Фільм отримав високі оцінки міжнародної критики. The Hollywood Reporter характеризує його як «важливий історичний документ, який також є ілюстрацією певного аспекту сучасної війни та мужності українських солдатів, які зіштовхуються з неможливими труднощами в боротьбі з російською армією». Variety називає стрічку «незапланованим, але надзвичайно захопливим фільмом», а Screen відзначає, що це «настільки автентичний і неприкрашений опис військового досвіду на передовій, наскільки його взагалі можливо передати».