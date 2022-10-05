Ігор Йовічевіч поставив у стартовий склад проти мадридців усіх українських футболістів

Донецький футбольний клуб «Шахтар» програв у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів мадридському «Реалу». Матч на «Сантьяго Бернабеу» завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Іспанці підходили до матчу в статусі лідера групи та поточного чемпіона ЛЧ, «гірники» – з повністю українським стартовим складом, адже через війну «Шахтар» втратив майже всіх легіонерів. Природно господарі відразу перехопили ініціативу та почали знущатися над суперником, проводячи атаку за атакою з перших секунд.

На 13 хвилині рахунок відкрив Родріго через помилку Тараса Степаненка, а на 28 – красивим ударом подвоїв Жуніор Вінісіус. Донеччани спершу не мали взагалі шансу дійти до воріт українського голкіпера Андрія Луніна, який вперше вийшов у стартовому складі «Реала» в ЛЧ. Проте як тільки їм це вдалося – з’явився і результат. Михайло Мудрик віддав передачу на лівий край штрафного майданчика на Богдана Михайліченка, той скинув у центр, де в польоті по воротах точно пробив Олександр Зубков.

У другому таймі «Реал» продовжував грати першу скрипку, проте збільшити рахунок не вдавалося навіть Каріму Бензема, якому пророкують наступний «Золотий м’яч». У середині тайму чудовий шанс забити мав Юхим Конопля, проте не влучив по м’ячу. Рахунок так і завершився незмінним – 2:1 на користь «Реала».

Статистика ударів по воротах – болюча для вболівальників «гірників», 35 проти 11, проте кількість сейвів Анатолія Трубіна вражаюча – 11 проти 2 у Луніна. «Шахтар» програв, проте провів достойний матч, продемонструвавши потенціал молодих українських футболістів. Крім того, гол Зубкова став першим у воротах мадридців у поточному розіграші Ліги чемпіонів. У паралельному матчі «Лейпциг» обіграв «Селтік» з рахунком 3:1 та вийшов на третє місце в групі.

Турнірна таблиця групи F після трьох турів: