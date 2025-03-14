Учні зможуть вибирати предмети, але деякі будуть обов'язковими для вивчення

Міністерство освіти і науки України відповіло на найпоширеніші питання щодо реформи старшої школи і спростувало найпоширеніші міфи. Детальні роз’яснення про те, як навчатимуть у профільній школі, які предмети будуть обов’язковими, а які учні 10-12 класів зможуть обирати самостійно.

Міф про відсутність природничих наук

Як зазначає міністерство, одним із найпоширеніших міфів про реформу старшої школи є те, що учні 10-12 класів не вивчатимуть природничих наук. Насправді у 10-11 класах природничі предмети й курси будуть обов’язковими для всіх учнів і учениць без винятку.

А у 12 класі природничі науки вивчатимуть ті школярі, які обрали:

природничі профілі (на поглибленому рівні);

природничі предмети та курси як вибіркові (для тих, хто ними цікавиться, але обрав інший профіль).

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Обов’язкові предмети для учнів 10-12 класів

Незалежно від того, який профіль обере школяр(ка), усі без винятку учні 10-12 класів обов’язково вивчатимуть:

українську мову та літературу;

історію та громадянську освіту;

математику;

іноземні мови;

захист України;

фізичну культуру.

Переваги нової моделі старшої школи

Реформа старшої школи має за мету подолання суттєвих недоліків сучасної системи освіти старшокласників, зокрема перевантаженості школярів та недостатнього рівня підготовки з профільних предметів.

Яка ситуація зі шкільною освітою зараз:

надмірне навантаження на учнів через високі вимоги до всіх предметів одночасно;

формальне вивчення багатьох дисциплін;

недостатня підготовка з профільних предметів, потреба займатися з репетиторами;

обмежені можливості школи для забезпечення індивідуального підходу в навчанні.

Що планується після реформи старшої школи:

збалансоване навчальне навантаження;

можливість поглиблено вивчати профільні предмети і курси;

якісна підготовка до вступу;

формування реальних компетентностей, а не формальне засвоєння матеріалу.

Врахування індивідуальних потреб учнів

Ключовим принципом реформи МОН називає адаптацію навчання до потреб школярів. Навчальний план передбачатиме три складники:

Обов’язкові предмети та курси – формують певну «базу» для всіх учнів й учениць. Профільні предмети та курси – поглиблене вивчення дисциплін, важливих для подальшого навчання та професійного розвитку. Вибіркові курси, які розширять світогляд і сприятимуть ознайомленню з різними галузями знань.

Така структура дає змогу уникнути ситуації, коли учні й учениці змушені однаково інтенсивно вивчати всі предмети, не маючи можливості зосередитися на тих, які відповідають їхнім зацікавленням і планам на майбутнє.

Нагадаємо, з 2027 року школярі навчатимуться 12 років, а після 9 класу зможуть обирати між академічним і професійним ліцеєм. Завдяки реформі старшокласники вивчатимуть вдвічі менше обов’язкових предметів.