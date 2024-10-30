Школярі більше зосередяться на вивченні профільних предметів

Із 2027-2028 навчального року учні 10-12-х класів шкіл вивчатимуть сім обов’язкових предметів. Це пов’язано із реформою старшої профільної школи. Зараз десятикласники мають 13 базових предметів, а випускники шкіл – 12. Сайт «Освіторія» порівняв майбутні зміни із поточною шкільною програмою.

Після реформи з 2027 року учні старшої школи будуть мати сім обов’язкових шкільних дисциплін:

українська мова,

українська література,

історія України,

англійська мова,

математика,

фізична культура,

захист України.

Всі інші предмети старшокласники обиратимуть самостійно, вибір залежатиме від профілю навчання – в академічному ліцеї або закладі професійного спрямування. Профільні предмети вивчатимуть поглиблено.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Для порівняння, зараз у 10 класі вивчають 13 базових предметів:

українська мова,

українська література,

іноземна мова,

зарубіжна література,

історія України,

всесвітня історія,

громадянська освіта,

математика (алгебра і початки аналізу та геометрія),

біологія і екологія,

географія,

фізика,

хімія,

захист України.

Ще один обов’язковий предмет обирається серед чотирьох дисциплін: мистецтво, технології, інформатика, фінансова грамотність.

В 11 класі зараз опановують 12 базових предметів:

українська мова,

українська література,

іноземна мова,

зарубіжна література,

історія України,

всесвітня історія,

математика (алгебра і початки аналізу та геометрія),

біологія і екологія,

географія,

фізика і астрономія,

хімія,

захист України.

На вибір дається ще одна дисципліна з того самого переліку, що й в 10 класі.

Нагадаємо, 1 вересня 2025 року почнеться пілотування реформи в 30 ліцеях усієї країни. Перший набір за новими програмами почне вчитися в 10 класі 1 вересня 2027 року.