Регіони, в яких при владі перебуває правляча партія, отримують вдвічі більше коштів

Розподілення субвенцій в Україні має політичний характер. - CASE Ukraine

Вже понад десять років регіони, якими керують партії з парламентської більшості, мають вдвічі більшу перевагу у виділенні субвенцій. Востаннє кошти використовувалися пропорційно ще в 2005 році. Про це йдеться у дослідженні центру соціально-економічних CASE Ukraine, опублікованому на VoxUkraine у вівторок, 12 червня.

Зокрема дослідники стверджують, що більший обсяг коштів отримують ті регіони, де місцева влада є наближеною до правлячої партії. З 2006 року, коли розподіл субвенцій почав здійснюватися на розсуд політиків, 67% від загального обсягу субвенції були розподілено політично, без врахування соціально-економічних факторів. Подібна проблема є актуальною і для інших країн, як наприклад Індії, Бразилії чи навіть США.

Свіжим прикладом наводиться 2017 рік, коли Львівщина отримала з держбюджету 264 млн грн субвенції, але деякі райони, зокрема Пустомитівський, отримали дуже великі суми, а інші, як от Яворівський, Жовківський, Дрогобицький – не отримали нічого.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, виборчі округи народних депутатів з Блоку Петра Порошенка отримали найбільше субвенцій з держбюджету на розвиток регіонів.

Нагадаємо, що практику субвенцій було впроваджено в 2005 році. З тих пір було виділено понад 28,4 млрд грн. Кошти спрямовувалися на розбудову та реставрацію інфраструктури.