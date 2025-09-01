Акторок, які зіграли русалок, щозміни гримували 3-4 години

Завершився знімальний період повнометражного кінофільму «Мавка. Справжній міф». Стрічку фільмували майже два місяці у Києві та околицях. На великі екрани «Мавка. Справжній міф» вийде у березні 2026 року.

«Це найамбітніший кінопроєкт студії останніх років, абсолютно безпрецедентний під час повномасштабного вторгнення. Рекордний для нас бюджет — 1 мільйон доларів, які забезпечено як власними коштами студії, так і приватних інвесторів. Рекордна кількість нічних змін для проєктів FILM.UA за всі роки. А також підводні зйомки та спеціально побудований водоспад у Коростишівському кар’єрі», — розповідає продюсерка Анна Єлісєєва.

«Мавка. Справжній міф» ‒ це оригінальне повнометражна картина, що надихалася українськими автентичними легендами, яким надали сучасного звучання. Крім того, під час формування задуму консультувалися з фольклористом і дослідником української демонології Володимиром Галайчуком. Мавки у новому фільмі, як і в автентичній міфології, ‒ це дівчата-потопельниці, що полюють на людські душі, а русалки ‒ уособлення темряви.

За сюжетом Мавка закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері. Але мешканки озера, мавки та русалки, не готові так легко відпустити свою здобич і ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.

Перед командою фільму стояв виклик: поєднати неймовірну українську природу з містичним світом мавок та русалок. Для досягнення цієї мети на майданчику використовували спеціальне освітлення та ефекти туману і диму. Також додадуть велику кількість візуальних ефектів.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Серед локацій, де проводили зйомки: Голосіївський ліс, Жуків острів, Коростишівський каньйон зі спеціально побудованим водоспадом, музей Пирогів, кіноселище студії FILM.UA та басейн. Окремі сцени фільму оператор-постановник Юрій Король знімав з човна, з понтона та з дерев, де камери зафіксували спеціальною системою кріплень.

Оператор-постановник Юрій Король знімав з човна, з понтона та з дерев (фото FILM.UA)

«Знімальний процес фільму такого масштабу з такою великою командою і в такий час ‒ це справжній виклик, з яким нам вдалося впоратися. Найскладніше було ‒ це нічні зйомки, постійні загрози обстрілів, тривога і шахеди над головою. Крім того, літо видалося холодним, вночі на озері температура повітря знижувалася до 10 градусів, але актори мужньо заходили у воду та грали. Я дякую всім і кожному учаснику знімальної команди, я б сказала Мавко-родини, за їх професіоналізм та бажання створювати цю казку. А особливо продюсерам які створюють такі проєкти та надають можливості. Далі ‒ магія монтажу, візуальних ефектів і звуку», ‒ коментує режисерка Катя Царик.

«Мавка. Справжній міф» відкриває нову генерацію українських акторів. Головні ролі у фільмі втілять дебютанти повнометражного кіно Аріна Бочарова (акторка львівського театру ім. Леся Курбаса) та Іван Довженко (актор національного театру ім. Івана Франка). Батько Івана, відомий актор В’ячеслав Довженко («Кіборги», «Будинок “Слово”: Нескінчений роман»), зіграє викладача, який очолює експедицію студентів-біологів.

Також у фільмі з’являться Аліна Коваленко («Потяг у 31 грудня», «Троє»), Єлизавета Цілик (акторка львівського театру ім. Марії Заньковецької), Кароліна Мруга («Уроки толерантності»), Ксенія Ігнат («Я, Ніна»), Дмитро Павко («Прикордонники», «Каховський об’єкт»), Андрій Подлєсний («МУР. Ти [Романтика] в кіно», «Каховський об’єкт») та інші.

Демонічне тріо русалок, володарок Темного Озера, зіграли Алеся Романова («Віддана»), Юлія Буйновська («Кріпосна») та Роксолана Валівоць (театр Aktorstvo). Образи та костюми русалок створила стилістка і засновниця бренду TTSWTRS Анна Осмехіна. Грим-департамент у складі Світлани Римакової, Олени Твеліної та Олени Семенець щозміни 3-4 години гримували акторок. Головна балетмейстерка театру Франка Ольга Семьошкіна, яка поставила рухи русалок, що живуть у кадрі як один організм.



Режисеркою картини є Катя Царик, відома масштабними концертними шоу, кліпами для топових українських зірок і участю в серіальній антології від FILM.UA Group «Перші Дні». Оператор-постановник фільму ‒ Юрій Король, який знімав кінохіти «Захар Беркут», «Потяг у 31 грудня», «Перші Дні» тощо. Сценарист ‒ Ярослав Войцешек («Мавка. Лісова пісня», «Конотопська відьма», «Захар Беркут», «Сторожова застава» та інші). Продюсують стрічку Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, які створили анімаційний хіт «Мавка. Лісова пісня». Композитор ‒ італієць Даріо Веро, що створив всю оригінальну музику для анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

«