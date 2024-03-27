У березні 2024 року ціни на какао досягли рекордного рівня

Вперше в історії ціна на какао перевищила 10 тис. доларів за тонну. Лише за понеділок, 25 березня, вартість збільшилася за 700 доларів за тонну. Відтак з початку 2024 року ціна на какао зросла вдвічі. Bloomberg повідомляє, що це впливає на вартість шоколаду.

«Ринок сколихнув неврожай у Західній Африці, через який третій рік поспіль виникає дефіцит пропозицій. Зростає побоювання, що виробники не зможуть отримати достатню кількість какао-бобів», – пише Bloomberg.

Наразі вартість какао становить 10 тис. 80 доларів за тонну. У грудні 2023 року вартість становила приблизно 5 тис. доларів.

Через зростання цін також є ризик, що погіршиться ситуація із постачанням какао до Європи. Ще більше ускладнити отримання поставок можуть нові правила Європейського Союзу, які передбачають заборону продажу у магазинах продукції, яка знищує ліси. Зазначимо, що у червні 2023 року в ЄС набув чинності закон про вирубку лісів. Він передбачає заборону продажу продуктів (кави, какао, пальмової олії та каучуку), які виростили в районах вирубки лісів.

Bloomberg зазначає, що після негоди у Західній Африці виробникам какао потрібно кілька років, щоб збільшити виробництво. Це тисне на виробників шоколаду, які додаватимуть до продукції меншу кількість какао та збільшуватимуть ціну. Зокрема, ріс цін на шоколад прогнозують у період Великодніх свят.