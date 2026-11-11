Юрій Кучин підтвердив підозру у кримінальній справі та заявив, що «не може повністю погодитися з її обгрунтованістю і буде доводити це в суді»

Ректора Національного медичного університету імені Богомольця Юрія Кучина, якого підозрюють у службовій недбалості на 2,2 млн грн, тимчасово відсторонили від посади. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

Наприкінці жовтня 2026 року ректору Юрію Кучину та проректору з економічних питань Володимиру Титикало вручили підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

За даними слідства, під час оновлення фасаду у 2020 році один із керівників університету допоміг завищити обсяги й вартість робіт, мова про розтрату понад 13,7 млн грн. Гроші перерахували на підконтрольний ФОП, а пізніше – вивели у готівку. За даними джерел УП, у цих діях підозрюють Володимира Титикала.

Юрію Кучину інкримінують збитки на понад 2,2 млн грн через службову недбалість під час ремонту покрівлі. У 2021 році університет уклав із тим самим підрядником договір на 10,9 млн грн, хоча покрівлю повністю замінили ще у 2014–2015 роках. За даними слідства, через неналежний технічний нагляд та погодження робіт без перевірки їхню вартість завищили на понад 2,2 млн грн.

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Посадовцям інкримінують організацію розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України) та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.

Юрій Кучин підтвердив підозру у кримінальній справі та заявив, що «не може повністю погодитися з її обґрунтованістю та буде доводити це в суді».

«Це не стало для мене несподіванкою, тому що останні кілька місяців про мене безпосередньо і про ректорат університету цілеспрямовано було опубліковано багато матеріалів, більшість з яких не відповідає дійсності. Вважаю це частиною дискредитаційної роботи щодо мене, як ректора персонально», – заявив Юрій Кучин.

Правоохоронці також вручили підозру колишній бухгалтерці Медичного університету. За даними слідства, у період із квітня по жовтень 2022 року бухгалтерка безпідставно нарахувала працівникам Університетської клініки доплати на загальну суму майже 1,1 млн грн.