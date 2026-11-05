Олександра Серпухова (зліва) та Андрія Слюсаренка (справа) звільнили

Міністерство оборони звільнило керівників двох вищих військових навчальних закладів – Олександра Серпухова та Андрія Слюсаренка. На їхні місця призначили нових начальників. Про це у середу, 4 листопада, повідомили у Сухопутних військах Збройних сил України.

Кадрові зміни відбулися відповідно до наказу міністра оборони. Як уточнив капітан Національної гвардії України Іван Галенко з позивним «Юнкер», з посад пішли колишній начальник Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Олександр Серпухов та керівник Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Андрій Слюсаренко.

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Новим начальником Військового інституту танкових військ призначили полковника Євгена Камалова, а Житомирського військового інституту – полковника Максима Ланового.

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У Сухопутних військах наголосили, що одним із головних пріоритетів командування є підготовка майбутніх офіцерів відповідно до сучасних вимог.

«Курсанти мають ставати кращими щодня. Працюємо над тим, щоб здобувачі освіти вищих військових навчальних закладів Сухопутних військ мали гідні умови для навчання та вдосконалення навичок відповідно до вимог сучасної війни», – йдеться у повідомленні.

Раніше курсантська спільнота критикувала Серпухова та Слюсаренка, зокрема через підходи до навчання, які називали радянськими.

Нагадаємо, 25 січня 2025 року представили нового керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Ним став полковник Роман Качур.