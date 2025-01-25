Новий керівник Національної академії сухопутних військ Роман Качур під час представлення

У суботу, 25 січня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий представив нового керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Військову академію у Львові очолив полковник Роман Качур.



«Перед полковником Качуром стоїть складне, але надзвичайно важливе завдання – забезпечити якісну підготовку офіцерів, які не тільки володітимуть теоретичними знаннями, але й будуть готові до ведення сучасної маневреної війни, командуватимуть підрозділами в умовах високотехнологічного поля бою та швидкої зміни обстановки», – написав генерал-майор Михайло Драпатий.

За словами командувача Сухопутних військ, нацакадемія у Львові має стати не лише центром військової освіти, а й справжнім серцем армії, де формується еліта Сухопутних військ.



«Окремо наголошу: у нас є все для того, аби перетворити Академію на один із найкращих закладів сучасної військової освіти у світі», – додав Михайло Драпатий.

Нагадаємо, що нового керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного обирали самі ж військові у застосунку «Армія+».

Як писав ZAXID.NET, 40-річний полковник Роман Качур командував 55-ю окремою артилерійською бригадою «Запорізька Січ», яка є найстарішою артилерійською бригадою в ЗСУ. Він родом із Сум, навчався у Сумському військовому інституті ракетних військ і артилерії.

З 2014 року Качур був начальником артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади, а у 2018 році став командиром 55-ї бригади «Запорізька Січ». Він брав участь в АТО, а з початку повномасштабної війни його бригада воювала на Донецькому напрямку. У 2016 та 2022 роках Качур отримав орден Богдана Хмельницького I, II та III ступенів. У травні 2022 року президент надав Качуру звання Героя України.

Нагадаємо, попереднім очільником військової Академії впродовж 20 років був генерал Павло Ткачук. Щодо нього розпочали розслідування про незаконне збагачення, були численні скарги студентів, а через зловживання посадовців академії відкрили десять кримінальних проваджень вже після початку повномасштабного вторгнення.