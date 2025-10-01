Ще кілька років тому ці юні дівчата і хлопці мріяли бути ветеринарами, журналістами, космонавтами і священниками. А сьогодні вони курсанти й курсантки Національної академії сухопутних військ. ZAXID.NET запитав у нового покоління українських військових, чому вони обрали цей шлях, чи відчувають страх і яким бачать майбутнє України і свою роль у ньому.

Першокурсник НАСВ Ярема Білоус – пластун зі Львова, який любить гори, історію та фізику. У дитинстві хотів бути космонавтом, каже, навіть розписав план, як потрапити в американське або європейське космічне агентство. Не подобалося те, що для здійснення мрії доведеться емігрувати.

Повномасштабна війна, говорить Ярема Білоус, розставила все по своїх місцях.

«Тоді мої плани і ставлення до життя змінилися. Від кожного українця залежить, що з нами буде», – говорить курсант.

Серед першокурсників, додає він, є думка, що війна з Росією триватиме ще багато років. Це покоління – буквально виросло і сформувалося під час війни, що почалася в 2014 році. У багатьох на війні загинув хтось з рідних.

«Та й з історії розуміємо, що так склалось, що ми або воюємо з Росією, або ми Росією захоплені. Це екзистенційна війна і я, впевнений, після закінчення навчання знайду собі застосування. Зараз я готуюсь – вчусь, гартую характер, щоб в майбутньому не підвести людей, які будуть під моїм керівництвом. Офіцер – це про взаємодію з людьми, про здатність перемагати у важких умовах», – каже вчорашній школяр.

Четвертокурсник Тарас Мориконь ріс в Рівному, а літо завжди проводив в Криму – в Ялті, Гурзуфі. Його батько служив у військово-морському флоті, потім – пішов працювати в поліцію. Коли Росія напала на Україну в 2014 році, збирався приєднатися до добровольчого батальйону, та, на жаль, помер за тиждень до зборів. Дядько курсанта пройшов Дебальцеве та Іловайськ. Після повернення додому його серце не витримало пережитого – зупинилося. Інший дядько – сьогодні в ЗСУ. Сам хлопець не планував бути військовим, хотів вчитися на політолога, але повномасштабна війна і приклад родини привели саме на цей шлях.

«Коли я був дитиною, батько та дядько не говорили зі мною про армію, про війну. Але вони з дитинства прищепили мені патріотизм. Для когось патріотизм – це двічі на рік вдягати вишиванку, для когось – репостити відеозвернення президента. Особисто для мене патріотизм – це те, за що кладуть своє життя найкращі. Як сто років тому, так і зараз», – говорить Тарас Мориконь.

Страх, пов’язаний з війною, службою безпосередньо на фронті, є, каже курсант. Проте це не так важливо, як чесна відповідь собі на запитання «що я зробив для країни у важкий для неї час». До того ж, спокійно додає хлопець, страх – це природно, знання нівелюють його, а бажання повернутися в кримські місця дитинства – додає мотивації.

Разом з думками про Крим, додає Тарас Мориконь, є думки про те, чи війна з Росією колись завершиться і яким буде це завершення.

«Так чи інакше, я думаю, що українські військові і надалі будуть щитом, опорою для української державності, для всієї Європи і для всього цивілізованого світу», – підсумовує він.

Першокурсниця Софія Шкурат – з Києва. Один з яскравих спогадів її дитинства – Революція гідності: коли батькам не було з ким залишити вдома дитину, вони брали її з собою, щоб з’їздити за шинами для барикад.

«Це було страшно – вже тоді я усвідомила загрозу для нашої держави і ще відтоді хотіла її захищати. Після революції мої батьки були серед засновників благодійного фонду «Армія SOS» і я з ними волонтерила багато років», – говорить Софія Шкурат, яка в НАСВ опановує професію артилеристки.

Дівчина вважає, що в армії має зникнути таке поняття як гендер, адже воювати проти Росії доведеться всім. А те, що молоді чоловіки призовного віку ховаються від служби в ЗСУ, називає неповагою до всіх, хто воював і воює.

«Це неправильно по відношенню до вже загиблих і тих, хто воює, до тих, в кого загинули рідні, хто пішов на війну у свої 18-20 років», – переконана дівчина, яка виросла у боротьбі.

Четвертокурсниця НАСВ Руслана Брикайло за свої 22 роки теж встигла побачити багато. Спочатку вчилася в одному з львівських цивільних університетів, у 18 років – підписала контракт з ЗСУ, потім – вступила в Академію, щоб рухатись далі вже як офіцерка.

«Я просто марила армією, ЗСУ, тому щойно мені виповнилось 18, поїхала на схід. Це було нелегко. Зараз у мене немає такого запалу, як тоді, але тепер в мене є глибше розуміння цінностей – я усвідомлюю, за що борюся», – говорить курсантка.

Молодший брат дівчини – теж випускник НАСВ, вже кілька місяців він перебуває на фронті. Він, говорить Руслана Брикайло, її приклад і поштовх.

«А страху в мене ніколи не було. У мене є мотивація, є зацікавленість, є мета», – каже курсантка.

Третьокурсник НАСВ Ігор Мельник по закінченні навчання буде піхотинцем. Коли Росія вторглася в Україну в 2022 році, він був на третьому курсі ветеринарного факультету. У ТЦК хлопця відправили додому. Кілька холодних місяців в добровольчому формуванні територіальної громади на Харківщині змінили подальші плани на життя і остаточно пов’язали його з армією.

Брат курсанта також служить в піхотному підрозділі. Розмови з ним, каже Ігор Мельник, допомагають підготуватися до того, що очікувати – приклади реальних кроків в реальних ситуаціях борють страх.

Про майбутнє молодий чоловік говорить водночас і з сумом, і з завзятістю.

«Ні для кого не секрет, що перемоги як такої в ідеальному розумінні не буде. Кожен вже втратив когось на цій війні і це буде, передусім, великий день жалоби», – каже він.

Та, попри біль, Україні будуть потрібні фахівці – і військові, і цивільні. Тому курсант закликає однолітків не виїжджати з України, а готуватися до її розбудови:

«Після війни молодь формуватиме державу і в нас буде багато роботи. Нам будуть потрібні військові, психологи, лікарі тощо. І це має бути вибір кожного свідомого українця».

Четвертокурсник НАСВ Зорян Уштван любить футбол, рибалку і нові цікаві знайомства. З дитинства він мріяв бути священником – п’ять років служив в церкві в Закарпатській області. Та з 2022 року – служить Україні.

«Я вступав в Академію в 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Мотивацією тоді було стати частиною боротьби проти Росії. Також мій батько – військовий, він мене підтримав», – згадує Зорян Уштван.

За роки навчання до патріотичної мотивації додалися впевненість і досвід, каже курсант, що є найкращими ліками проти страху.

«Я спілкуюся з великою кількістю випускників, які на фронті. Це допомагає усвідомити, що не все так страшно – треба вивозити на своїх знаннях. Я постійно навчаюсь і гордий носити військову форму», – каже Зорян Уштван.

Нове покоління українців не народжувалося для війни, але виросло під час неї. У свої 17-22 роки ця молодь змогла прийняти реальність, а не ховатися від неї, і зробити вибір на користь майбутнього – України і нашого.