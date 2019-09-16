Ремонт вулиці Пластової на фінальному етапі

Роботи тривають на ділянці Пластової, від вулиці Богданівської до Бескидської. Її довжина — майже 1200 метрів. Зараз тут укладають асфальт товщиною майже 10 см. Все для того, щоб дорога була надійною, а по ній могли їздити вантажівки. Роботи триватимуть до 10 жовтня. Загалом облаштування вулиці Пластової обійдеться містові у понад 50 млн грн.

Асфальт укладають на заздалегідь підготовлену подушку зі щебенево-піщаної суміші. Вона — один із трьох шарів майбутньої дороги.

«Укладається цей первинний шар асфальту. Після цього він повинен вистоятися певний час згідно з ДБНів для міцності. А потім вже буде фінальний шар асфальту», — каже в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

Дорога повинна бути особливо міцною, адже нею щодня їздитимуть вантажівки, автобуси та інший важкий транспорт з місцевих підприємств. А у перспективі навантаження тільки зросте.

«Я переконаний, що в цій дільниці почнуть з’являтися нові виробництва і будуть нові робочі місця. Місто робить інфраструктурні роботи: дорога, мережі. А вже сам бізнес буде активно розвиватися», — розповідає міський голова Львова Андрій Садовий.

Окрім дороги, на вулиці Пластовій вже встановили понад 1500 м² тротуару з бордюрами, майже 40 опор освітлення та повністю замінили інженерні мережі і каналізацію. Попереду — завершальний етап ремонту.

«Перше — завершити облаштування освітлення; друге — завершити асфальтування, це є нижній шар і верхній шар. І також завершити облаштування хідників плиткою», — розповідає про те, що потрібно ще зробити, заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.