Вулицю Героїв Майдану відкриють для проїзду у середу

У п’ятницю ввечері, 13 вересня, на вулиці Героїв Майдану провалилася частина столітнього колектора.



З того часу рух цією дорогою обмежений, а працівники водоканалу третій день ліквідовують поломку. За цей час робітники вже замінили частину проваленого колектора і замість нього встановили два нових колодязі.

Роботи проводять на глибині більше чотирьох метрів. Також на вулиці Героїв Майдану змінили зруйновані під'єднання від колектора до навколишніх будинків. До кінця понеділка роботи з відновлення планують закінчити, однак дорогу для проїзду ще не відкриють.

«Відкриємо ми вулицю напевно десь в середу, тому що тут треба ще замостити бруківку, залити бетон. Воно повинно певний час вистоятися. А сьогодні-завтра роботи будуть завершені», — розповів в.о. директора міського департаменту ЖКГ Олександр Одинець.

Наразі рух транспорту вулицею ще обмежений.