Олександр Усик став чемпіоном світу у суперважкій вазі, перемігши Ентоні Джошуа одностайним рішенням суддів

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться у Джедді (Саудівська Аравія) 20 серпня. Сторони остаточно погодили бій, повідомляє Matchroom Boxing, уже є можливість підписатися на розсилку щодо квитків.

Як пише «Суспільне.Спорт», спершу бій планували провести 23 липня, проте відклали його на кілька тижнів через питання прав на показ. За даними ЗМІ, за організацію поєдинку у Саудівській Аравії запропонували 120 мільйонів доларів.

Як інформував ZAXID.NET, Олександр Усик став чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, перемігши Ентоні Джошуа одностайним рішенням суддів у вересні 2021 року. Джошуа був фаворитом цього поєдинку за версією букмекерів, а Усик, який провів у надважкій вазі на той момент лише два поєдинки, погодився на бій без права на реванш та з розподілом гонорару 80/20 на користь британця.

У кінці березня Усик погодився на реванш з Джошуа та покинув Україну для підготовки до чемпіонського бою. До того він перебував у лавах територіальної оборони через повномасштабне вторгнення Росії. Четвертий чемпіонській пояс у суперважкій вазі належить британцеві Тайсону Ф’юрі, який оголосив про завершення кар’єри після бою із Ділліаном Вайтом у кінці квітня. Очікувалося, що після реваншу між Усиком та Джошуа буде організований бій за титул абсолютного чемпіона.

35-річний Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі. У 2018 році вирішив перейти у вищу вагову категорію і до чемпіонського поєдинку з Ентоні Джошуа два бої – проти американця Чазза Візерспуна та британця Дерека Чісори, обидва завершилися перемогою українця. Загалом у професійній кар’єрі Усик досі жодного бою не програв.