Будинок Олександра Усика спершу обстряли, а потім там оселилися окупанти

Будинок боксера Олександра Усика у Ворзелі, що біля Києва, захопили росіяни. Про те, що вдома в Усиків живуть російські військові, повідомила дружина чемпіона світу Катерина в Instagram, у неділю, 27 березня.

Катерина Усик опублікувала в сторіс Instagram скрін листування зі своєю сусідкою, де йдеться про те, що у їхньому дворі розташувалися ворожі танки та БТРи.

Скріншот сторіс Катерини Усик в Instagram

«Поживіть у моїй оселі. Недовго вам лишилося! Дон, Дон, Дон», – так підписала свій допис Катерина Усик.

Ще на початку березня Катерина Усик повідомляла, що їх будинок у Ворзелі на вул. Лесі Українки, обстріляли кадирівці. За словами жінки вона не змогла додзвонитися до сусідів, чиї будинки також обстріляли.

Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик виїхав з України для підготовки до бою-реваншу з Ентоні Джошуа. Він буде захищати титул чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Бій заплановано провести до 2 липня. Місце проведення бою узгоджується.