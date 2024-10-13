Режисер дилогії «Дюна» Дені Вільньов виступив на кінофестивалі у Лондоні. Там постановник розповів, що для зйомки масштабної сцени з піщаними хробаками у другому фільмі знадобилася 44 дні та окрема команда.

За словами Вільнева, іноді для створення одного кадру доводилося витрачати цілий тиждень через різні складнощі.

«Я зрозумів, що не хочу йти на компроміси.Мені хотілося зняти все за природного освітлення. І тоді я зрозумів, що на це підуть місяці. Кожен кадр був дуже складним. Іноді на один кадр йшло півдня, іноді день, а іноді тиждень через різні проблеми. Якби я це робив сам, то виробництво тривало б досі», – розповів Вільньов.

Звідки взялися величезні хробаки?

Спочатку планета Арракіс була чудовим місцем з лісами та річками. Все змінилося, коли туди завезли піщану форель. Істоти не терпіли вологи, тому забили собою водні канали. У результаті Арракіс перетворився на пустелю, а форель мутувала до гігантських хробаків.

Знищити величезних істот неможливо. По-перше, вони практично невразливі. По-друге, саме вони створюють безцінну пряність, за яку всі воюють. Тобто головний ресурс в Імперії – продукт життєдіяльності хробаків.

Одну сцену знімали 44 дні (кадр з фільму)

Світова прем'єра «Дюни 2» відбулася 28 лютого цього року. За час прокату картина заробила понад 714 млн доларів.