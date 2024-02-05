Пол Томас Андерсон знімає фільм за власним сценарієм

Відомий режисер, багаторазовий номінант на «Оскар» Пол Томас Андерсон знімає новий фільм. Він уже сформував акторський склад своєї чергової картини. Проте назву проекту поки не оголошують, повідомляє The Hollywood Reporter. У фільмі знімуться Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн, Реджина Голл, Алана Гаїм, Вуд Гарріс, Шайна МакХейл та дебютантка Чейс Інфініті.

Про сюжет на даний момент інформації немає. Але відомо, що дія відбуватиметься у наші дні.

Майбутній фільм Андерсон зніме за власним сценарієм. Виробництвом займається студія Warner Bros. Раніше вони співпрацювали з Андерсоном при створенні «Лакричної піци», «Ночей у стилі буги» (1997) та «Магнолії» (1999).