Тодд Гейнс

Американський режисер Тодд Гейнс очолить журі 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, який проходитиме з 13 по 23 лютого 2025 року, повідомляє пресслужба фестивалю.

«Тодд Гейнс – блискучий сценарист і режисер із дивовижним діапазоном робіт. Його творчість водночас стилістично різноманітна та безпомилково впізнавана», – заявила Тріша Таттл.

«Відколи його дебютний фільм «Отрута» отримав премію Тедді ув 1991 році, Берлінале стежив за його фільмами. Ми дуже раді, що він приєднався до нас як президент міжнародного журі на нашому 75-му конкурсі», – додала вона.

Нагадаємо, 63-річний Гейнс відомий насамперед такими фільмами як «Далеко від раю», «Керол», «Травень грудень», «Мене тут немає» тощо.