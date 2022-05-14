У суботу, 14 травня, Чорноморський флот РФ залишив на патрулюванні лише два кораблі, а спроба росіян захопити спостережні пости в районі Токаревого на Херсонщині провалилася. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні 2 кораблі, решта – відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але наголошується, що загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту це не зменшує.

У свою чергу, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко уточнив, що поки Росія не має своїх комплексів ППО на острові Зміїний, вона нічого не буде робити зі своїм Чорноморським флотом.

Тим часом у Херсонській та Миколаївській областях російські війська продовжують укріплюватися на зайнятих позиціях, а на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза. Колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання.

«Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними поставками продовольства, пального, ліків та іншим вже навіть не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи втекти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму», – наголошують в оперативному командуванні «Південь».