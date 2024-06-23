Раків повернули у природне середовище

У суботу, 22 червня, біля села Теляж Сокальської громади на Львівщині затримали чоловіка, який ловив раків у річці Західний Буг. Як повідомили на сторінці Львівського рибоохоронного патруля, рибалку викрили опівдні разом з працівниками поліції.

«Громадянин здійснював вилов раків за допомогою заборонених знарядь лову – раколовок-пасток. Це є грубе порушення правил рибальства», – повідомили у патрулі.

У рибалки вилучили 29 раків. Шкоду, завдану рибному господарству України, оцінили у майже 97 тис. грн.

Поліцейські склали матеріали за ч.1 ст. 249 КК України, що карається штрафом 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років. Раків повернули у природне середовище, а знаряддя лову вилучили. Проводиться досудове розслідування.