Минулий рік змінив усіх українців, змінив країну. Голова правління АТ «Львівгаз» Тарас Китриш розповів про те, яким був для компанії воєнний рік і як вдалось не лише подолати виклики війни, але й утримати колектив, гарантувати стабільне газопостачання усім споживачам та допомагати Збройним силам України наблизити перемогу.

Як змінилась ваша робота за останній рік після початку широкомасштабного вторгнення?

Ми чудово усвідомлюємо, що бізнес в реаліях сьогодення також несе відповідальність за захист України. Тому незважаючи на постійні ракетні обстріли критичної інфраструктури продовжуємо тримати економічний та енергетичний фронт й забезпечувати надійний тил, адже це запорука успіхів на війні.

Підтримка армії, внутрішньо переміщених осіб, релокованого бізнесу, наповнення місцевого та державного бюджетів, збереження робочих місць й забезпечення безперебійного газопостачання – це саме ті виклики, які успішно подолала компанія у 2022 році. Всі ці досягнення стали можливими лише завдяки нашим працівникам. Війни виграють насамперед люди. І це стосується кожного фронту, економічного й енергетичного в тому числі.

В умовах війни нам вдалось забезпечити безперебійне постачання газу для 800 тис. споживачів Львівського регіону. Протягом року львів’яни стикались з періодичним відключенням електроенергії, проте в звичайному режимі користувалися газом. За всіма можливими аварійними випадками цілодобово слідкувала аварійно-диспетчерська служба 104. 64 рази за добу – стільки, в середньому, мали викликів наші бригади. Загалом, це понад 23 тис. прийнятих та опрацьованих звернень за минулий рік.

Як вплинула війна на фінансову стійкість компанії?

Ми пишаємося тим, що продовжуємо генерувати надходження до різних рівнів бюджету. «Львівгаз» традиційно залишається одним з найбільших платників податків. За 2022 рік сума сплачених податків до державного та місцевого бюджетів понад 505 мільйонів гривень, що співмірно з сумою за аналогічний період минулого року. А це означає, що попри ситуацію в державі, компанія продовжує працювати та розвиватись.

Минулого року можна було стверджувати, що сплачені податки це, в тому числі й нові школи та дитячі садочки, відремонтовані дороги й спортивні майданчики, сучасне обладнання для лікарень. Сьогодні сюди додалися ще й організовані регіоном заходи допомоги для вимушених переселенців, які покинули свої домівки через війну. Для людей, які переїхали, ми власноруч організували поселення, до прикладу, санаторій «Арніка» в Трускавці, що перебуває на балансі АТ «Львівгаз», як і багато інших закладів у більш безпечних регіонах стали прихистком для людей, що залишили свої домівки після 24 лютого. Загалом, ми прийняли понад 300 людей та організували трансфер до кордону для понад 400 осіб.

Які успіхи компанії ви можете відзначити упродовж останнього воєнного року?

Щоб спокійно працювати та забезпечувати робочі місця, третина бізнесів із зони активних бойових дій здійснили релокацію на Львівщину. Ми компанія, яка максимально швидко та комфортно надає послуги великим виробництвам, аби ті працювали на повну потужність та підтримували не тільки економічний фронт Львівщини, а й України загалом. Наш основний пріоритет – клієнт, для якого ми прозоро та відкрито робимо все, щоб бізнес продовжував розвиватись у комфортному середовищі.

Розкажіть, будь ласка, про внесок компанії у нашу перемогу.

Частину власних потужностей ми перевели на військові рейки. Львівський завод газового обладнання RGCProduction виготовляє та передає українським військовим буржуйки і тактичні переносні ліжка. На замовлення військових налагодили випуск тисяч «їжаків», протишинних шипів та іншої продукції. Загалом на допомогу армії у 2022 році АТ «Львівгаз» виділило понад 8 мільйонів гривень. На цьому ми не збираємося зупинятися. Продовжуємо надалі працювати та підтримувати наших захисників та захисниць.

Постійно на зв’язку з нашими колегами, які зараз перебувають у лавах різних підрозділів. Один з наших співробітників з Львівської області Микола Греха, що воював на Бахмутському напрямку у складі НГУ та отримав важкі поранення. Знаючи професіоналізм та добру вдачу нашого колеги, його співробітники за лічені години зібрали потрібну суму на лікування.

Ще на початку війни ми прийняли рішення продовжити виплату середньої заробітної плати колегам, які стали на захист України. Разом із Львівською обласною військовою адміністрацією передали нашим захисникам автомобілі у рамках ініціативи Максима Козицького «1000 автомобілів свободи».

Чимало компаній із початком широкомасштабного вторгнення провели скорочення або суттєво урізали заробітну платню. Як із цим було на «Львівгазі»?

Для нас важливо було потурбуватися про людей. Наведу кілька прикладів. За цей рік ми виплатили понад 6 млрд грн заробітної платні. І жодного працівника не скоротили! Маємо не лише перемогти а і відбудувати країну, а для цього потрібні кваліфіковані фахівці. Тому зараз ми будуємо Освітній простір та працюємо над методологією навчання спільно з LVBS та KMBS для працівників АТ «Львівгаз».

Важливим рушієм змін для Львівгазу також завжди були студенти. Ми усвідомлюємо, що теорія отримана в навчальному закладі, має поєднуватися з практичними навичками. Саме тому підписали договір про співпрацю з НУ «Львівська Політехніка» та ІФНТУНГ. На базі університетів відкрили лабораторії з повірки побутових лічильників газу. А найкращим студентам виплачуємо стипендії. «Львівгаз» завжди радо відгукується на запити навчальних закладів, аби разом розвивати майбутніх професіоналів нашої галузі

Які бачите виклики перед компанією у 2023 році та які маєте плани на цей рік?

Ми будемо і далі працювати 24/7. Енергетика і економіка це наші ділянки фронту, які маємо втримати в 2023 році. Основні цілі – забезпечувати безперебійне газопостачання, генерувати надходження в бюджет і підтримувати Збройні сили України. Усвідомлюючи відповідальність перед суспільством в час війни, будемо розширювати та удосконалювати власні сервіси.

Разом з тим, постійно думаємо про те, якою українська економіка буде після перемоги. Як на мене, маємо стати майданчиком для розвитку інновацій та технологій в сфері газопостачання.