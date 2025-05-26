Блакитний прибулець переміг Тома Круза

Ігровий рімейк анімаційної картини «Ліло і Стіч» не лише виправляє репутацію Disney після провалу «Білосніжки», але і непогано заробляє.

«Ліло і Стіч» заробив 341 млн доларів по всьому світу у перший вікенд прокату й поступається за цим показником лише фільму про Minecraft, повідомляє Variety

Якщо ж говорити лише на проєкти Disney, то «Ліло і Стіч» посідає третє місце серед найкращих дебютів для ігрових рімейків, після «Короля Лева» (2019) та «Красуні й Чудовиська» (2017), які зібрали в результат понад 1 млрд доларів кожен.

Фільм «Ліло і Стіч», який зрежисував Дін Флейшер Кемп («Марсель, мушля в черевиках»), бере за основу сюжет однойменного мультфільму 2002 року: Стіч, генетично модифікований інопланетянин, приземляється на Гаваях та вдає, що він собака, якого прихистила дівчинка-сирота Ліло. Доки цей дует влаштовує хаос по всьому місту, на Стіча полюють інопланетні поліцейські та його творець, вчений-генетик Джамба Джукіба. У головних ролях з’являються Майя Кеалоха (Ліло), Сідні Агудонг (Нані) та Кріс Сандерс (голос Стіча).

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Інша велика прем’єра вихідних, «Місія неможлива 8» з Томом Крузом у головній ролі зібрала 200 млн доларів по світу загалом. Це можна було б вважати добрим результатом, якби не бюджет, який, за деякими оцінками перевищив 400 млн доларів.