Рінат Ахметов піднявся на 111 позицій у світовому рейтингу мільярдерів

Найбагатший українець Рінат Ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов став єдиним українцем, котрий опинився у світовому рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg. Засновник промислової групи СКМ і президент ФК «Шахтар» посів 282-ге місце в рейтингу, піднявшись на 111 позицій за рік у рейтингу найбагатших людей світу. Про це пише LB.ua з посиланням на дані рейтингу Bloomberg.

Статки Ахметова за останній рік зросли на 1,3 млрд доларів, нині їх оцінюють в 6,01 млрд доларів.

Очолює рейтинг Джефф Безос (засновник Amazon) із 138 млрд доларів капіталу. На другому місці розмістився Білл Гейтс (засновник Microsoft) – 93,8 млрд доларів, а на третьому місці Воррен Баффет (голова ради директорів та виконавчий директор Berkshire Hathaway), статки якого оцінюють у 82,5 млрд доларів.

Раніше американське видання Bloomberg підрахувало, як довго змогли б найбагатші люди різних країн зі своєї кишені фінансувати всі державні витрати. Активів найбагатшого українця Ріната Ахметова вистачило би на 36 днів.

Торік Ахметов посідав 393 місце в рейтингу Bloomberg.