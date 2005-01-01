Суд заморозив активи Ріната Ахметова в Нідерландах

Раніше суд Кіпру заморозив активи Ахметова на суму 820 млн доларів у справі «Укртелекому»

Cуд Амстердама прийняв рішення заморозити активи на території Нідерландів СКМ, «Метінвест» і ДТЕК, які належать олігарху Рінату Ахметову. Рішення суду пов’язане з судовим процесом щодо 820 млн доларів, пише Reuters.

«Суд опублікував тимчасову постанову про заморожування зареєстрованих в Нідерландах підприємств СКМ, в тому числі найбільшої в Україні сталеливарної компанії «Метінвест» і найбільшого приватного енергетичного і вугільного виробника ДТЕК», - йдеться у повідомленні.

Згідно з текстом документу, заморожені усі акції SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

У той же час, в прес-службі фінансово-промислової групи СКМ, заявили, що не мають інформації про нові позови до компанії.

«Наскільки ми розуміємо, інформація стосується формального виконання ухвали кіпрського суду на території Нідерландів», – зазначили в СКМ у коментарі «112 Україна».

У компанії запевнили, що працюють у звичайному режимі. Наступне судове засідання призначене на 27 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кіпрський окружний суд заморозив активи Ахметова на суму 820 млн доларів у справі «Укртелекому». Серед заморожених активів є і лондонська квартира Ахметова у Гайд-парку в Лондоні: на момент придбання вона була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії.

Як відомо, у жовтні 2017 року Господарський суд Києва повернув пакет акцій компанії «Укртелеком» у державну власність, розірвавши договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» у березні 2011 року.

На приватизаційному конкурсі в 2011 році було продано 92,791% статутного капіталу ВАТ «Укртелеком», які викупила компанія «ЕСУ», заплативши 10,57 млрд грн. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» завершив угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% «ЕСУ».

Генпрокуратура України проводить розслідування щодо незаконного виділення за вказівкою колишнього президента Віктора Януковича 220 млн грн з державного бюджету та приватизації 93% акцій «Укртелекому» за заниженою на 1,6 млрд грн ціною.