Рівень бідності в Україні знизився за рік на 5%

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 17:5463611

До теми

Рівень бідності в Україні знизився за рік на 5%
Рівень бідності в Україні знизився до 12% за підсумками 2017 року

Рівень бідності в Україні у 2017 році, за даними Київського міжнародного інституту соціології, знизився до 12% з 17% у 2016 році. Про це «Дзеркалу тижня» повідомила заступниця виконавчого директора КМІС Вікторія Захожа.

За її словами, із 1994-го по 2017 роки рівень бідності в Україні змінювався. Найгіршою ситуація була у кінці 1990-х років. У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім ситуація поліпшувалася, і за 10 років – до 2008-го – рівень бідності знизився до 11%.

«І це одне з небагатьох, але важливих досягнень України за ці роки. У 2008 році, після початку світової кризи, рівень бідності зріс до 21%, але потім ситуація стала покращуватися. Перед початком військового конфлікту, в 2013-му, рівень бідності становив 9%. З 2014-го по 2016 роки збільшився майже удвічі – до 17%. Але протягом останнього року ситуація покращилася, і рівень бідності знизився до 12%», – повідомила Вікторія Захожа.

Як відомо, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена у понад два рази – до 3200 грн.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Головні зміни в Україні з 1 січня.
Пенсії, зарплати, зміни ПДР, дешеві електромобілі, сміття та інше ZAXID.NET
До кінця 2017 року інфляція істотно перевищить прогноз 12,2%, – НБУ ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук