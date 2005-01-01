Рівень бідності в Україні знизився за рік на 5%

Рівень бідності в Україні знизився до 12% за підсумками 2017 року

Рівень бідності в Україні у 2017 році, за даними Київського міжнародного інституту соціології, знизився до 12% з 17% у 2016 році. Про це «Дзеркалу тижня» повідомила заступниця виконавчого директора КМІС Вікторія Захожа.

За її словами, із 1994-го по 2017 роки рівень бідності в Україні змінювався. Найгіршою ситуація була у кінці 1990-х років. У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім ситуація поліпшувалася, і за 10 років – до 2008-го – рівень бідності знизився до 11%.

«І це одне з небагатьох, але важливих досягнень України за ці роки. У 2008 році, після початку світової кризи, рівень бідності зріс до 21%, але потім ситуація стала покращуватися. Перед початком військового конфлікту, в 2013-му, рівень бідності становив 9%. З 2014-го по 2016 роки збільшився майже удвічі – до 17%. Але протягом останнього року ситуація покращилася, і рівень бідності знизився до 12%», – повідомила Вікторія Захожа.

Як відомо, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена у понад два рази – до 3200 грн.