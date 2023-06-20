Операцію виконували хірурги Рівненської обласної дитячої лікарні

Хірурги Рівненської обласної дитячої лікарні прооперували 15-річного підлітка зі складною травмою голови. Йому на черепі встановили титанову пластику, яка захищатиме мозок від ушкоджень.

Як повідомила прес-служба Рівненської обласної дитячої лікарні, травму голови 15-річний хлопець з Волині отримав дев'ять місяців тому. За яких обставин це сталось, не уточнюється. Внаслідок травми частину черепа необхідно було закрити титановою пластиною – ця операція має назву «краніопластика».

«Пошкоджену частину черепної коробки закрили спеціальною титановою пластиною, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкоджень. Оперативне втручання провели лікар-нейрохірург дитячий Сергій Романчук та лікар-хірург дитячий Ігор Сегін», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що операція пройшла успішно, хлопець на третю добу був виписаний додому.

Додамо, що у травні в медзакладі виконали подібну операцію 16-річному хлопцеві з Рівненщини, який травмував голову гойдалкою. Йому також встановили на черепі титанову пластину.