Хлопцеві закрили пошкоджену частину черепа титановою пластиною

У Рівненській обласній дитячій лікарні провели операцію 16-річному підлітку, який травмував голову гойдалкою. Під час першого втручання йому видалили вдавлений перелом потиличної кістки, а під час другої – закрили частину черепа титановою пластиною.

Про успішно виконану операцію повідомила прес-служба Рівненської обласної дитячої лікарні в понеділок, 1 травня. Зазначається, що чотири роки тому підліток отримав важку черепно-мозкову травму внаслідок удару гойдалкою. Тоді хлопцю одразу провели краніоектомію – це операція, під час якої видалили вдавлений перелом потиличної кістки.

Під час наступного етапу провели ще одне складне нейрохірургічне втручання – краніопластику. «Пошкоджену частину черепної коробки закрили спеціальною титановою пластиною, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкоджень», – повідомляють у медзакладі.

Оперативне втручання провів нейрохірург Рівненської обласної дитячої лікарні Сергій Романчук. Операція пройшла успішно, хлопець на третю добу був виписаний додому.