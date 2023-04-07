Київські кардіохірурги приїхали до Рівного, аби провести дитині операцію

У Рівному кардіохірурги провели операцію на серці 800-грамовому немовляті. Дівчинка народилась передчасно і мала вроджену ваду серця, яку треба було оперативно усунути. Операцію проводили київські хірурги з Інституту серця – вони виїхали у Рівне, аби не транспортувати дитину у Київ та не спричиняти їй додаткового стресу.

Про успішно виконану операцію повідомила прес-служба Інституту серця у п'ятницю, 7 квітня. Відомо, що дівчинка народилася передчасно, на 24 тижні вагітності з екстремально низькою вагою тіла – всього 600 грамів.

Також у дитини виявили вроджену ваду серця: була відкрита артеріальна протока, яка зазвичай закривається після народження дитини упродовж перших діб життя. Якщо її не закрити вчасно і вона великих розмірів, дитина не може дихати самостійно. Дівчинку виходжували в Рівненському пологовому будинку два тижні, щоб вона трішки підросла.

«Міланка знаходилася на штучній вентиляції легень. Коли її вага досягла 800 грамів, дитячі лікарі Інститут серця МОЗ України, щоб зекономити час і уникнути стресу для дитини поїхали до Рівненського пологового будинку, де їй зробили відкриту хірургічну операцію», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що операція минула успішно, наразі життю дитини нічого не загрожує. У медзакладі також додають, що після своєчасного втручання такі діти зазвичай гарно ростуть і розвиваються.