Хірурги Рівненської обласної дитячої лікарні врятували 13-річного підлітка з травмою нижньої повіки. Через розрив слізного канальця юнаку загрожувала хронічна сльозотеча, але фахівці провели операцію, аби запобігти цьому.

Як повідомила прес-служба Рівненської обласної дитячої лікарні, травму 13-річний хлопець отримав під час пустощів з молодшим братом. Хлопця доправили у лікарню. У нього діагностували розрив нижнього слізного канальця, через який в нього могла розвинутись хронічна сльозотеча. Аби запобігти цьому, хлопця прооперував завідувач спеціалізованого хірургічного відділення Віталій Піщук.

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«Була проведена первинна хірургічна обробка рани з введенням в просвіт канальця спеціальної нитки. За місяць на пацієнта чекає зняття нитки і відповідно відновленням прохідності канальця із забезпечення його функції відведення сльози», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно цей же хірург прооперував 5-річного пацієнта, який травмував око манікюрними ножицями.