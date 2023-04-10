Операцію провів дитячий лікар-офтальмолог, завідувач спеціалізованого хірургічного відділення Віталій Піщук

У Рівненській дитячій лікарні прооперували хлопчика, який пошкодив око манікюрними ножицями. Хірург-офтальмолог вправив райдужку ока та наклав мікрошви. Операцію проводили під загальним знеболенням.

Як повідомила прес-служба Рівненської обласної дитячої лікарні до медзакладу п’ятирічний хлопчик поступив буквально за декілька годин з моменту поранення. Лікарі виявили у нього зпроникаюче поранення ока з випадінням райдужки і защемленням її у рані.

«Дитячий лікар-офтальмолог, завідувач спеціалізованого хірургічного відділення Віталій Піщук провів одномоментну мікрохірургічну обробку проникаючого поранення з вправленням райдужки і накладенням мікрошвів. Оперативне втручання було виконано з використанням операційного мікроскопа та під загальним знеболенням», – повідомляє медзаклад.

Медзаклад опублікував фото з операційної, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

Втручання минуло успішно, повідомляють у медзакладі. Також закликають батьків у разі, якщо дитина травмувала око, обов'язково звертатись за допомогою, навіть якщо на перший погляд травми незначні.