Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру провели складну операцію та видалили пацієнтці пухлину вагою близько 10 кг. Жінка кілька років жила з новоутворенням і не зверталася до лікарів через страх. Про це в четвер, 2 липня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Як розповів голова Рівненської облради Андрій Карауш, це одне з найбільших новоутворень, яке видаляли в обласному протипухлинному центрі. За інформацією лікарів, пухлина займала значну частину черевної порожнини, спричиняла постійний дискомфорт і суттєво погіршувала якість життя пацієнтки. Попри це 66-річна жінка роками не наважувалася звернутися по медичну допомогу.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Гінекологи видалили пухлину вагою близько 10 кілограмів. Операція пройшла успішно, і вже підтверджено, що пухлина була доброякісною», – повідомили в медзакладі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, на початку червня 2026 року лікарі Рівненського обласного перинатального центру успішно прооперували жінку на 24-му тижні вагітності, у якої розвинувся некроз фіброматозного вузла. Це ускладнення становило загрозу для життя як матері, так і дитини.