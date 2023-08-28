Для того, аби оцифрувати одну сторону, треба зробити 200 знімків

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї розпочали проект з оцифрування всієї колекції іконопису. До кінця року планують створити онлайн-зображення у 3D-форматі понад 160 ікон з колекції музею, датованих XIII-XX століттями.

Як повідомляє «Суспільне», оцифруванням ікон займається фотохудожник Дмитро Крахмалюк. «Потрібно рівномірно освітити об'єкт з усіх сторін, а потім зробити фотографії. Одна сторона – це приблизно 200 знімків. Потім програма виставляє ці знімки в просторі, робить 3D-модель. А я вже її потім обробляю, викладаю на сайт, де її можна буде покрутити», – пояснив художник.

У музейній колекції є іконопис як народних умільців, так і професійних майстрів, повідомила заступниця директора обласного краєзнавчого музею Тетяна Самсонюк. Серед них — одна із найдавніших богородичних ікон в Україні, це Богородиця Одигітрія з Дорогобужа, датована кінцем ХІІІ століття. За словами Тетяни Самсонюк, оцифрування колекції допоможе зберегти культурні цінності в період війни.

Загалом у рамках проєкту мають оцифрувати понад 160 ікон, датованих ХІІІ-ХХ століттями. З них станом на кінець серпня готові вже 35. Над оцифруванням колекції ікон працюватимуть до кінця 2023 року і її можна буде переглянути на сайті музею.

Нагадаємо, нещодавно музеї в Острозі оцифрував відомий стародрук 1581 року випуску – «Острозьку біблію».