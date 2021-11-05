Сертифікат відповідності будуть видавати на кожну партію м'яса

Центр сертифікації «Халяль» видав товариству «Халяль-Компані», яке відкрило у селі Великий Мидськ на Рівненщині забійний цех великої рогатої худоби, сертифікат відповідності технологічного процесу канонічним вимогам ісламу. Тепер компанія може експортувати яловичину власного виробництва в ісламські країни.

Товариство «Халяль-Компані» 3 листопада отримало халяль-сертифікат на свій забійний цех великої рогатої худоби, розташований у селі Великий Мидськ колишнього Костопільського району. Центр сертифікації «Халяль» зазначає, що цей документ не є сертифікатом на усю виготовлену продукцію, а її відповідність вимогам стандарту повинна бути підтверджена сертифікатом відповідності на кожну партію продукції.

Сертифікат видано на рік, він дійсний до 3 листопада 2022. На підприємстві працює близько 30 людей. Тут розводять худобу абердино-ангуської породи і забивають її не електрошоком, а за спеціальною технологією.

Як повідомив ZAXID.NET директор підприємства Сергій Марчук, представник Центру сертифікації буде присутній при підготовці кожної партії яловичини для експорту в ісламські країни. Він також додав, що є попит на халяльну яловичину і на українському ринку серед мусульман, які мешкають в Україні, та серед туристів з ісламських країн.

Нагадаємо, компанія інвестувала у нове виробництво понад 70 млн грн. Потужність комплексу — 10 тонн м’яса на добу. Засновниками компанії є рівняни Сергій Бакульський (54,38%), Аркадій Усік (42,94%) та Світлана Сад (2,68%). Бакульський та Усік є бенефіціарними власниками. Світлана Сад свого часу працювала на посаді заступниці голови Рівненської ОДА Василя Берташа.