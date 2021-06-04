Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перші два десятки чиновників знаходяться в процесі виселення з маєтків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Про це Данілов повідомив на брифінгу в п'ятницю, 4 червня.

«На доручення президента створена робоча група, яка відпрацьовує ці питання. Вона оголосила нам першу двадцятку. І по них почалася процедура відселення», – сказав секретар Ради нацбезпеки.

Частина з них вже давно не мешкають в Україні і були прописані в цих помешканнях лише формально. Данілов зачитав список перших 20 чиновників:

Олена Панасюк;

Людмила Зубко;

Віктор Івченко;

Ольга Матвієнко;

Святослав Піскун;

Сергій Юрчик;

Лідія Гаврилюк;

Іван Васюник;

Олександр Лавринович ;

Валерій Череп;

Юрій Гасинський;

Дмитро Табачник;

Микола Петренко;

Давид Макар’ян;

Борис Макар’ян;

Ілля Папіш;

Олександр Ільїн;

Раїса Богатирьова;

Володимир Семиноженко;

Віктор Тополов.

Чому чиновників виселяють з державних дач

Володимир Зеленський під час виборчої кампанії обіцяв позбутися державних дач і резиденцій, віддавши їх на потреби дітей і хворих. Хоча вже у липні 2020-го він переїхавжити на державну дачу у Конча-Заспі. У прес-службі президента пояснили це питаннями безпеки і вимогами державної охорони.

На засіданні РНБО 14 травня Зеленський доручив провести повний аудит об'єктів державної власності, а саме земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

У Конча-Заспі зараз живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів. Будинок відпочинку «Конча-Заспа» і Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» належать Державному управлінню справами. Їх сумарна площа становить майже 300 гектарів. На території Конча-Заспи знаходиться 71 дачний будинок, чотири пансіонати на 145 номерів.

В Пуща-Водиці є пансіонат на 36 номерів, 30 будинків на 71 сім'ю та різні споруди: клуб-їдальня, буфет, склади, пральня, магазин, центральна котельня, більярдна.