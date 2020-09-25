У РНБО триває робота над вирішенням проблеми блокування російського мобільного додатку «ВКонтакте»

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ініціює взяття на облік користувачів забороненої в Україні соціальної мережі «Вконтакте» і перевірку їх на предмет розповсюдження російського контенту. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив на прес-конференції у п'ятницю, 25 вересня, повідомляє «Укрінформ».

«Я б хотів звернути увагу на користувачів забороненого ресурсу. Це так само має бути їхня відповідальність, навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Всі ці користувачі будуть на обліку. Якщо вони далі будуть розповсюджувати російський контент на теренах України, то вони матимуть певний клопіт з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами», – сказав секретар РНБО.

За його словами, питання блокування «ВКонтакте», який змінив проксі-сервер, буде вирішене найближчим часом за допомогою міжнародних партнерів.

«В Україні є інституції, які за це безпосередньо відповідають. Зараз це питання в роботі, і ми вважаємо, що найближчим часом за допомогою наших міжнародних партнерів ми це питання вирішимо», – додав Данілов.

Зазначимо, що ще у 2017 році тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ, яким заблокував доступ в Україні до соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники» в рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group. У травні 2020 року президент України Володимир Зеленський продовжив на три роки заборону на російські інтернет-ресурси, зокрема соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники»

Однак нещодавно російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому соцмережею тепер можна користуватися «без обмежень».

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що доручив перевірити інформацію щодо забороненої в Україні російської соцмережі «ВКонтакте», яка заявила, що обійшла блокування.

В Раді нацбезпеки та оборони відзначили, що працюють над блокуванням мобільного додатку ВК на території України. Також стало відомо, що додаток «ВКонтакте» збирає дані українських користувачів для спецслужб РФ. У РНБО заявили, що це може загрожувати нацбезпеці України.