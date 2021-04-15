Головним завданням робота є підвищення безпеки на будмайданчику та зниження витрат на будівництво

Австрійський стартап Printstones створив будівельного робота Baubot, якого можна запрограмувати на виконання низки функцій або ж керувати ним через смартфон. Він може рухатися будівельним майданчиком зі швидкістю до 3,2 км/год. та пересуватися сходами.

Як пише «The Village Україна» з посиланням на New Atlas, головним завданням робота є підвищення безпеки на будмайданчику та зниження витрат на будівництво.

Baubot може фрезерувати та свердлити стіни, забивати цвяхи, класти цеглу, шліфувати та фарбувати поверхні, а також перевозити вантажі до 500 кг. Автономно він працює до 8 годин.

Робот має камери та підсвітку, завдяки чому можна дистанційно моніторити будмайданчик навіть вночі. На екранах на роботі виводиться інформація про його стан та рекомендації для будівельників.

Створений робот є лише прототипом, для запуску масового виробництва стартап ще збирає гроші. Розробники сподіваються інтегрувати роботів у процес будівництва так, щоб вони стали повноцінними членами команди будівельників.