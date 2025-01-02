Червоним кольором орієнтовно позначена територія внесення змін в ДПТ в районі вул. Проєктованої, вул. Зеленої, вул. Навроцького, просп. Червоної Калини (зміна 5)

Депутати Львівської міської ради затвердили проєкт внесення змін до детального плану території у районі вул. Проєктованої, вул. Зеленої, вул. Навроцького, просп. Червоної Калини (зміна 5), що передбачає будівництво житлового кварталу з офісним центром та дитсадком. Крім цього, закинуту залізничну колію планують пристосувати під трамвайну. Забудувати промзону планує родина власника «Першої приватної броварні» Андрія Мацоли.

Проєкт внесення змін до ДПТ (зміна 5) стосується 4,5 га, де розташовані недіючі склади і виробничі приміщення, а сама територія занедбана. Натомість на цій ділянці пропонують збудувати 6-8-поверховий житловий квартал на 360 квартир, багатофункціональні торгово-офісні центри та вбудований дитячий садок на 20 місць. Під ЖК облаштують підземний паркінг до 400 місць та відкритий паркінг на 54 місця.

Проєкт ДПТ не передбачає внесення змін до вуличної мережі, зміни стосуватимуться лише внутрішньоквартального простору. Зокрема пропонується влаштувати два тупикові проїзди з розворотним кільцем з вул. Проектованої, 6 та з вул. Навроцького. Закинуту залізничну колію планують пристосувати під трамвайну.

У 2023 році до Львівської міськради з проханням внести зміни до відповідного детального плану звернулися ТзОВ «Олмар», яке орендує частину комунальних ділянок на розі вул. Зеленої та Навроцького. ТзОВ «Олмар» зареєстроване у 1996 році та займається торгівлею напоями. Власницею компанії вказана Марія Мацола – мама львівського підприємця та власника «Першої приватної броварні» Андрія Мацоли.