Біля житлового комплексу на вул. Замарстинівській облаштують відпочинкову зону з озером

Депутати Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 31 грудня, погодили детальний план території житлового району «Голоско» (зміна 3), що передбачає облаштування штучного басейну з громадським простором і рестораном.

Проєкт внесення змін охоплює територію площею 13,7 га, що обмежена вул. Замарстинівською, Топольною, Гетьмана Мазепи, Інструментальною та магістральною дорогою, закладеною генеральним планом Львова, й стосується території біля ЖК Avalon Flex. Зокрема, тут пропонують створити рекреаційну зону з басейном і закладом громадського харчування на місці Замарстинівського озера.

У 2023 році навколо водойми виник скандал, адже забудовник Avalon під час будівництва житлового комплексу на вул. Замарстинівській, 172 осушив промислові ставки, а мешканці скаржились, що водойми засипані будівельним сміттям. На тлі розголосу Львівська міська рада провела кілька виїзних засідань, за результатами яких забудовник зобов’язався відновити озеро та облаштувати навколо відпочинкову зону.

За фактом забудови ділянки з водоймою на вул. Замарстинівській у травні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі підозрюють, що під час виділення землі забудовнику посадовці міської ради зловживали службовим становищем, коли передавали під забудову комунальну ділянку з водним об’єктом. Офіційні підозри в цій справі наразі не вручені.

На початку 2024 року ТзОВ «Науково-технічний центр міжгалузевих програм», що належить власниці будівельної компанії «Авалон» Аллі Шамовій, звернулося до Львівської міськради за дозволом на внесення змін у ДПТ. У березні 2024 року депутати прийняли відповідну ухвалу.

В грудні 2024 року Львівська міська рада оприлюднила проєкт нової відпочинкової зони біля ТЦ Spartak. У 2023 році представники компанії Avalon замовили гідрогеологічні дослідження ділянки, під час яких виявили порушення джерела живлення Голосківського струмка, через що природнє відновлення ставків неможливе. Тож забудовник планує зробити декоративний ставок орієнтовною площею до 800 м2, збудувати поруч одноповерховий заклад громадського харчування з літнім майданчиком, а ще облаштувати довкола озера відпочинкові та ігрові майданчики. Вже навесні 2025 року забудовник планує розпочати роботи.