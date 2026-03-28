Зірковим дітям часто так і не вдається вийти з тіні слави батьків, хоча і прикладів кіноакторів у кількох поколіннях є чимало. Грейс Гаммер поки що не змогла перевершити успіх зіркової матері Меріл Стріп, однак її карʼєра розвивається й поступово наповнюється епізодичними, але глибокими ролями, переважно у серіалах. ZAXID.NET пропонує добірку її кіноробіт, на які варто звернути увагу глядачу.

«Американська історія кохання» (2026)

Love Story

Серіал від творців франшизи «Американська історія жахів», що розповідає про трагічне кохання нащадка американського президента Джона Ф. Кеннеді та Керолін Бессетт Кеннеді. Грейс Гаммер зіграла виважену сестру головного героя – доньку президента Джона Кеннеді, якій на долю випадає пережити не лише батьків, а й трагічну загибель брата і його дружини.

«Доктор смерть» (2021)

Dr. Death

В основі сюжету – історія Крістофера Данча – талановитого лікаря з Далласа. Він стверджує, що розробив унікальну методику лікування, здатну змінити життя пацієнтів, які страждають від проблем із хребтами. Однак серед пацієнтів Данча зʼявляється все більше тих, хто отримав інвалідність або помер. Через зростання кількості жертв докторка Данча, судинний хірург Рендалл Кірбі, нейрохірург Роберт Гендерсон і прокурор Мішель Шугарт вирішують розібратися в причинах його численних невдач. Героїня Гаммер працює медсестрою Данча та зрештою стає його дівчиною, спершу не усвідомлюючи масштабів його обману.

«Підніматися, падати» (2019)

Standing Up, Falling Down

Комедія про неочікувану дружбу між коміком, який після численних невдач змушений повернутися до рідного містечка, та харизматичним дерматологом з купою недоліків і слабкістю до алкоголю. Усвідомивши, що є спорідненими душами, вони допомагають один одному визнати поразки. У цій комедії Грейс Гаммер зіграла сестру коміка Меґан.