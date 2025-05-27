Роман Іваничук створив цілу бібліотеку українських історичних романів

27 травня народився автор історичних творів Роман Іваничук. Його називають найпродуктивнішим письменником української літератури: він створив цілу бібліотеку історичної літератури – понад 20 романів, а загалом видав близько 60 книг. Розповідаємо цікаві факти про письменника та твори, які варто ще раз перечитати.

Роман Іваничук вступив у Львівський університет, але на геологічний факультет. Потім покинув його, бо хотів здобути філологічну освіту.

Його батько служив в Легіоні Українських січових стрільців та Українській галицькій армії, а брат – в УПА.

У радянські часи не вступав до комсомолу, на свята одягав вишиванку. За це на нього написали донос і Романа Іваничука виключили з університету за «антирадянську діяльність».

Служив три роки в армії в Азербайджані.

Своїми учителями вважав Василя Стефаника, Михайла Коцюбинського та Ірину Вільде.

1990 року став народним депутатом УРСР, долучився до підготовки і проголошення Декларації про державний суверенітет України і Акта про незалежність України.

Герой України від 2009 року – «за самовіддане служіння Україні, значний особистий внесок у духовне відродження Української держави, плідну літературну і громадську діяльність».

Писав до останніх днів. Закінчуючи роман він завжди підсумовував: «Ну, все. Я вже тут все сказав. У мене вже немає сил на новий твір. Це останній». Але потім знову сідав за стіл і писав черговий роман. Він казав Михайлові Слабошпицькому: «Про багатьох письменників справедливо говорять як про таких, що не встигли реалізувати себе. Про мене ніколи так не скажуть, бо все, що я мав написати – написав».

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Твори Романа Іваничука

«Черлене вино» – про оборону Олеського замку від поляків у 1431-1432 роках під час так званих «Воєн Свидригайла». Вперше в українській літературі змальований побут середньовічного Львова.

Історичний роман «Мальви» («Яничари») – про визвольну війну Богдана Хмельницького. У романі автор розкриває тему яничарства, зради й вірності, патріотизму та манкурства.

«Вогненні стовпи» – вперше в українській художній літературі звернувся до теми ОУН і УПА.

Роман «Манускрипт з вулиці Руської» показав зародження ідеї майбутньої визвольної війни Хмельниччини, у Львові кінця XVI-початку XVII ст. За нього Роман Іваничук отримав премію ім. Андрія Головка.

«Вода з каменю» – про «Руську Трійцю»: Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького, які в 1830-х pp. вперше в Західній Україні почали писати літературні твори народною мовою.

«Четвертий вимір» – про одного з учасників Кирило-Мефодіївського братства Миколу Гулака. У 1985 році за романи «Вода з каменю» та «Четвертий вимір» автор отримав державну премію ім. Шевченка.

«Журавлиний крик» розповідає про життя різних верств Російської імперії другої половини XVIII ст., останні роки існування Запорізької Січі, змальовує образ кошового Петра Калнишевського, показує історичні шляхи України. У творі фігурує Григорій Сковорода, родина Капністів, Кирило Розумовський та інші.

«Чим житиме народ, коли в нього не стане зброї, а до мислі не привчили? Загине він, – каже Сковорода. – А щоб цього не трапилось, учитися треба: кожну мить, кожен день розум свій будити. А коли народ матиме його хоча б у головах окремих людей, то уподібниться він кременеві, в якому затаївся вогонь», – одна з провідних думок твору.

Роман «Шрами на скалі» поєднує три часові плани: епоху Івана Франка, часи Данила Галицького і 1980-і. Автор приїжджає в Урич, колишню твердиню Галицько-Волинської землі, де любив бувати Франко, шукає сліди напису на честь Франкового ювілею і розповідає про геніального поета.

Деякі твори Романа Іаничука можна почитати онлайн тут і тут.

За матеріалами УІНП, Бібліотека української літератури, Укрінформ, Вікіпедії