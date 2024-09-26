Осередок із розвитку інновацій очолив професор медуніверситету Роман Лесику галузі охорони здоров'я

На базі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького запрацював Національний контактний пункт програми ЄС «Горизонт Європа» за напрямом діяльності «Здоров'я». Навчальний заклад і Міністерство освіти і науки України підписали відповідний договір. Осередок із розвитку інновацій у галузі охорони здоров'я очолив професор Роман Лесик.

Національний контактний пункт (НКП) забезпечує керівництво, консультує та підтримує учасників, потенційних учасників та усіх зацікавлених сторін Програми «Горизонт Європа» за напрямом «Здоров'я», а також надає інформацію щодо участі у ґрантових програмах. Діяльність осередку відкриває нові перспективи для інноваційних проєктів у нашому регіоні, підвищує обізнаність щодо можливостей програми «Горизонт Європа« за відповідним напрямом та сприяє зміцненню системи охорони здоров’я і розвитку міжнародної співпраці, повідомили 26 вересня в медуніверситеті.

Керівником Національного контактного пункту став професор Роман Лесик - очільник Центру молекулярного дизайну, досліджень лікарських засобів та біологічно-активних сполук, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ ім. Д. Галицького. Професор входить до переліку найцитованіших науковців світу (за даними 2021 року у Scopus), є Doctor Honoris Causa Познанського медичного університету імені Кароля Марцінковського, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, членом редакційних колегій кількох наукових журналів Польщі, Австрії та США.