Науковці Львівського медуніверситету на конференції у Швейцарії

Дослідження науковців Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Wartime Experience To Improve Family-Centered Care Awareness Among Medical Students» («Військовий досвід для підвищення обізнаності студентів-медиків про сімейно-орієнтовану допомогу») на одній з найбільших конференцій з медичної освіти у Європі увійшло до 12 кращих у сфері освітніх інновацій вищої медичної освіти. Львівський медуніверситет був представлений поруч із провідними університетами світу, повідомили у вівторок, 3 вересня, у ВНЗ.

З 24 по 28 серпня у місті Базель (Швейцарія) відбулася найбільша в Європі конференція з медичної освіти – AMEE 2024. Цьогорічний науковий форум проходив під гаслом «Розвивайте свою освітню кар’єру: спілкуйтеся, розвивайтеся та надихайте разом з AMEE 2024». Захід зібрав майже 5 тисяч учасників із понад 100 країн світу, 1200 доповідачів, 250 секцій, рейтинг відбору – 15-50%.

«Під час конференції Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького був представлений поруч із провідними університетами світу: університетом імені Джорджа Вашингтона (США), Каліфорнійським університетом (США), Іллінойським університетом (США), університетом Монаша (Мельбурн, Австралія), Амстердамським університетом (Нідерланди), Болонським університетом (Італія) тощо», – кажуть у виші.

Науковці львівського медуніверситету підготували дослідження «Wartime Experience To Improve Family-Centered Care Awareness Among Medical Students» («Військовий досвід для підвищення обізнаності студентів-медиків про сімейно-орієнтовану допомогу»), яке відібрали для презентації у секції «Нагорода Патиля за кращу освітню інновацію» (рейтинг відбору становив 15 %). Дослідження науковців медуніверситету увійшло до 12 кращих у сфері освітніх інновацій вищої медичної освіти. У його підготовці взяли участь науковці: завідувач кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я, доцент Тарас Гутор, доцентка Оксана Ковальська та асистентка цієї ж кафедри Мар’яна Служинська, а також доцентка кафедри латинської та іноземних мов Любов Гутор.

До слова, двоє науковців Львівського медуніверситету будуть отримувати стипендії Верховної Ради України.