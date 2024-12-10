Роман Луцький у фільмі «Під вулканом»

Романа Луцького визнали найкращим актором на кінофестивалі у Марракеші. Нагороду він отримав за польський фільм режисера Даміана Кацура «Під вулканом». Також фільм отримав приз за режисуру.

Картина розповідає про українську родину, яка відпочиває на іспанському острові Тенеріфе у лютому 2022 року. Напередодні їх від’їзду починається повномасштабне вторгнення Росії. За одну ніч головні герої стають біженцями.

Світова прем'єра фільму відбулася у вересні на кінофестивалі в Торонто. Польща обрала його претендентом на потрапляння в оскарівську номінацію «найкращий міжнародний фільм».

38-річний Луцький є актором Івано-Франківського драмтеатру, також він відомий за фільмами «Сторожова застава», «Брати. Остання сповідь», «Віддана», «Відблиск» тощо.

Міжнародний кінофестиваль у Марракеші –щорічний міжнародний кінофестиваль, що проводиться з 2001 року в Марокко під патронажем королівської родини. Головною нагородою кінофестивалю є «Золота зірка» (Étoile d'or), яка вручається за найкращий фільм.

Цього року головою журі був режисер Лука Гуадіно («Квір», «Суперники», «Назви мене своїм ім’ям»). Головний приз, «Золоту зірку» отримав фільм «Нехай щастить» Скандара Копті, що брав участь у Берлінале та МКФ «Молодість». Повний список переможців можна побачити на сайті фестивалю.