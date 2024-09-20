Польща висунула кандидатом на потрапляння у оскарівську номінацію «найкращий міжнародний фільм» картину «Під вулканом» Даміана Коцура. Його світова прем’єра відбулась на кінофестивалі у Торонто.

«Це універсальна історія про відносність безпеки та нагадування про те, що від війни не втекти», – мотивують свій вибір польський оскарівський комітет.

У головних ролях – Анастасія Карпенко («Перевізниця», «Я і Фелікс», «Як там Катя?») та Роман Луцький («Відблиск», «Сторожова застава», «Віддана»).

Подій фільму розпочинаються 23 лютого 2022 року. Роман разом зі своєю партнеркою Настею та двома дітьми від попередніх стосунків – маленьким Федором та підліткою Софією – намагаються максимально використати останній день відпустки на Тенеріфе. Вони поспішають на пляж, залишають орендоване авто в недозволеному місці і отримують штраф у 50 євро. Їм це не дуже важливо, вони заможні. Вони почнуть хвилюватися лише наступного дня, коли Росія нападе на їхню батьківщину. Скасований рейс не дозволить їм повернутися в Україну. Вони змушені залишитися у місці, яке ще вчора здавалося їм раєм, а тепер є райською в'язницею.

Роман Луцький та Анастасія Карпенко у фільмі «Під вулканом» (кадр з фільму)

Через образи українців режисер Даміан Коцур показує, що на їхньому місці може опинитися кожен. Що відчуття безпеки є химерним й щодня ми можемо бути відрізаними від того, що ми будували роками, що було нашою опорою.

Це другий повнометражний фільм Дам’яна Коцура. Його попередня картини, «Хліб і сіль», отримала спеціальний приз на кінофестивалі у Венеції, а також брала участь у торішньому Одеському фестивалі та побувала в українському кінопрокаті.

Також Дам’ян Коцур разом із Анастасією Солоневич поставив короткометражний фільм «Як це було», який брав участь у Каннському фестивалі.