Романа Ратушного були готові взяти на поруки понад десяток людей

Київський апеляційний суд скасував ухвалу про домашній арешт голові ініціативи «Захистимо Протасів яр» Роману Ратушному через участь у акції під Офісом президента. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Окрім того, колегія суддів відмовила слідчому в обранні будь-якого запобіжного заходу Ратушному.

Зважаючи на це рішення, клопотання про взяття Романа Ратушного на поруки судом не розглядалися.

Під час розгляду скарги адвокат Ратушного Євгенія Закревська вказала на ознаки його непричетності до правопорушень, які йому інкримінують, і зачитала перелік з понад 10 людей, готових взяти активіста на поруки.

Як інформував ZAXID.NET, 29 березня Печерський суд обрав Роману Ратушному запобіжний захід - домашній арешт з електронним браслетом на два місяці – за участь у акції протесту на вул. Банковій 20 березня.

Ратушний після оголошення рішення повідомив, що буде його оскаржувати і подавати позов проти заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС про захист честі та гідності. Клопотання про взяття Ратушного на поруки подавали народні депутати та українські митці.

Роман Ратушний під час засідання наголосив, що «єдиним доказом є фотографія, яка домонтована до відео Геращенка».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео, яке, на його думку, доводить: мітинг під Офісом президента 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля ОПУ слідчими повідомлено про підозру сімом особам. Всіх їх суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Учасники акції заперечують свою провину і оскаржують запобіжні заходи.

30 березня Верховна Рада у своїй постанові засудила події, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.