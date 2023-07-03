В Росії відкрили справу проти міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка. Хоча Global Spirits вже давно заявила про вихід з ринку РФ, російські силовики кажуть, що провели обшуки в офісах, які досі належать саме цій компанії. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Співробітники великого алкогольного холдингу Global Spirits [власник бренду «Хортиця»] проходять у Росії у справі про спонсорування ЗСУ. За даними російських силовиків, вони перевели на ці цілі понад 500 млн рублів з лютого до квітня 2022 року.

Серед підозрюваних – голова наглядової ради алкогольного холдингу Євген Черняк та інші засновники й керівники.Черняка оголошено в розшук за звинуваченням у фінансуванні ЗСУ, а двох його «співучасників» затримано в Москві.

Global Spirits є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод «Хортиця», Одеський коньячний завод, завод «Кримський винний дім». Український бізнесмен Євген Черняк є генеральним директором холдингу Global Spirits.

У березні український Forbes опублікував новину про те, що холдинг Global Spirits відкликав ліцензію на виробництво та продаж горілки у Росії. У новині також мовиться, що сама компанія не поставляє туди продукцію з 2014 року. Однак команді OSINT-досілідників Molfar вдалось встановити, що родина Черняків насправді продовжувала отримувати прибуток від бізнесу у Росії і після 2014 року. Більш того, навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року компанія, схоже, провела лише номінальні зміни у структурі свого російського бізнесу.

Через кіпрську компанію AMG-77 Investment Ltd. виробництво та дистрибуція алкогольних напоїв Global Spirits продовжувались у Росії після 2014 року. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, компанія Global Spirits відкликала ліцензію на виробництво та продаж своєї продукції на території країни-агресора. Новим власником усіх підконтрольних раніше «кіпріотам» російських компаній стає чоловік, на ім'я Олександр Беспалов.

Судячи з усього, продукція Global Spirits і досі продається в РФ під назвою «Традіция успєха». Всім українським брендам спробували знайти нову назву, яка б не сильно відрізнялась від попередніх. Для прикладу, замість «Хортиці» в РФ продається «Хорта». Сам Євген Черняк про це так не говорить, оскільки ніколи не визнавав, що має бізнес в Росії.