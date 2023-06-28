Продукцію компанії також можна купити в окупованих частинах України

Виробник міцних напоїв Bacardi International, який виготовляє вермути і вина Martini & Rossi, віскі Aberfeldy та горілку Grey Goose, наростив прибуток російської філії втричі за 2022 рік. Водночас компанія обіцяла обмежити діяльність на ринку Росії, повідомило російське видання The Bell.

За даними російського медіа, у березні 2022 року Bacardi International заявила про засудження агресії Росії проти України, а також пообіцяла виділити 1 млн доларів Червоному Хресту і Корпусу Милосердя на допомогу українцям. Крім того, виробник алкоголю заявив, що зупинить експорт до Росії та заморозить інвестиції в рекламу своїх товарів у РФ.

«Після того, як анонс був розтиражований пресою, з тексту зникли обіцянки про припинення експорту і витрат на маркетинг (але вони, як і раніше, доступні в збереженій версії сторінки)», – повідомило видання.

За 2022 рік попри заяви Bacardi, у її російської філії зросли прибутки утричі порівняно з 2021 роком. Звісти прибутків свідчать про те, що вартість основних засобів «Бакарді Рус» зросла з 57 до 850 млн рублів, виторг філії збільшився з 30,1 млрд рублів до 32,6 млрд, а чистий прибуток з 1,5 до майже 4,7 млрд рублів.

Bacardi також продовжує розливати віскі William Lawson's на заводі Георгіївський, розташований під Москвою. Крім того, попри заяву про припинення інвестування у рекламу в Росії, «Бакарді Рус» витратив на промоцію незначно менше, порівняно з 2021 роком – 6,7 млрд рублів замість 7 млрд.

З даними видання, алкоголь Bacardi можна придбати на окупованих територіях України, зокрема у Криму, Донецьку та Луганську. Попри прибутки та роботу на російському ринку, Bacardi ще не внесли до списку спонсорів війни проти України.