за рік компанія заплатила Росії 61 млн доларів податків

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни Росії проти України американську компанію Mondelez. Компанія виготовляє шоколад Milka, печиво Barni та Oreo, а також володіє українською маркою «Корона», повідомили у прес-службі НАЗК у четвер, 25 травня.

НАЗК повідомило, що компанія не тільки не вийшла з російського ринку від початку повномасштабної агресії Росії проти України, але і продовжує просувати свою продукцію в Росії, випускаючи нові товари для окупантів. Таким чином Mondelez продовжує сплачувати податки до російського бюджету, частина з яких іде на фінансування війни проти України.

«Після початку повномасштабної війни багато бізнесів, які дбають про свою репутацію, залишили Росію. Але це не про Mondelez International. Судячи з усього, її менеджерів мало турбує той факт, що, сплачуючи чималі податки до держбюджету Росії, компанія робить свій внесок в забезпечення армії агресора», – повідомили у прес-службі НАЗК.

За даними агентства, американська компанія має щорічний дохід приблизно у 26 млрд доларів та працює у 160 країнах світу, включно з Україною та Росією. На території Росії Mondelez представляє ТОВ «Монделіс Русь», яке має три заводи. Йдеться про фабрики у Москві, Покрові та Великому Новгороді. Там випускаються продукти Oreo, Barni, Milka, Alpen Gold, Picnic, Dirol та Halls.

«Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки. За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виторг – понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн доларів податків», – повідомили у прес-службі НАЗК.

У НАЗК підкреслили, що попри публічну благодійну допомогу українським дітям, Mondelez розширює діяльність в Росії. Водночас філія компанії в Балтійському регіоні надіслала петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії. Прохання вплинуло на діяльність Mondelez в Росії незначно – Mondelez оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в країні.