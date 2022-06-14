Російська компанія «Газпром» заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу «Північний потік-1» на 40%. Про це пише «Європейська правда».

У вівторок російська енергетична компанія оголосила, що може забезпечити транспортування лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн ​​кубометрів.

За словами росіян, це відбудеться через «невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens».

«У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати», – повідомив «Газпром».

Нагадаємо, «Північний потік-1», який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.